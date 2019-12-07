شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المرأة المصرية تحتل المناصب القيادية بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال 4 سنوات استطاعت المرأة المصرية أن تحقق انتصارات كثيرة وتحتل مناصب قيادية مختلفة بداية من نسبة مشاركتها فى البرلمان الذى وصلت فيه لأول مرة لـ 14.9%، مرورا بحجم تمثيلها فى التشكيل الحكومى الحالى، حيث حصدت 8 سيدات منصب وزيرات بنسبة 25% وهى أكبر نسبة مشاركة للمرأة فى تشكيل الحكومة فى تاريخ مصر.

وصولا لنسبة مشاركتها فى حركه المحافظين الجديدة ونوابهم، حيث تم اختيار 7 سيدات فى منصب نائبات المحافظين الجدد بواقع 30% من إجمالى التشكيل الجديد.

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والنسب المرتفعة لمشاركة المرأة فى المناصب القيادية، أكبر دليل على إدراك أهمية المرأة ودورها فى المجتمع.