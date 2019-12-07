شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المرأة المصرية تحتل المناصب القيادية بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال 4 سنوات استطاعت المرأة المصرية أن تحقق انتصارات كثيرة وتحتل مناصب قيادية مختلفة بداية من نسبة مشاركتها فى البرلمان الذى وصلت فيه لأول مرة لـ 14.9%، مرورا بحجم تمثيلها فى التشكيل الحكومى الحالى، حيث حصدت 8 سيدات منصب وزيرات بنسبة 25% وهى أكبر نسبة مشاركة للمرأة فى تشكيل الحكومة فى تاريخ مصر.
وصولا لنسبة مشاركتها فى حركه المحافظين الجديدة ونوابهم، حيث تم اختيار 7 سيدات فى منصب نائبات المحافظين الجدد بواقع 30% من إجمالى التشكيل الجديد.
والنسب المرتفعة لمشاركة المرأة فى المناصب القيادية، أكبر دليل على إدراك أهمية المرأة ودورها فى المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المرأة المصرية تحتل المناصب القيادية بعد 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.