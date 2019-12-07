شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: نقل مليون راكب يوميًا على قطارات السكة الحديد يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تسابق الزمن من أجل تطوير هيئة السكة الحديد منعًا للحوادث، مؤكدًا أن السكة الحديد بدأت الخروج من الإنعاش لمرحلة الإفاقة، متابعًا: "لدينا مشاكل متراكمة منذ 100 عام تقريبًا ولم تُحل، وأنه فور تولى المسئولية جلس مع العاملين وأعاد الثقة لهم، وأنه منذ 7 أشهر بدأ بالإجراءات سريعة لإعادة تأهيل العامل البشرى".

وأضاف وزير النقل خلال حوراه مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تدريب العالمين على الجرارات الجديدة فى أمريكا، متابعًا: "لدينا 800 جرار بالسكة الحديد منهم 400 جرار معطل على الأقل، والجرارات الجديدة ستعيد للسكة الحديد قوتها وهيبتها، والسكة الحديد تخدم كل البسطاء وما يحدث حاليا هو نقلة جديدة للمصريين".

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وأوضح كامل الوزير، أن السكة الحديد قبل 2010 كانت تنقل مليون راكب على الأقل، وعدم الاهتمام بتطوير السكة من بعد 2010 حتى 2013 تسبب فى فقد ثقة الراكب فى أداء المنظومة، وقطع الغيار المملوكة للسكة كانت تتعرض للسرقة لعدم الرقابة عليها ومع عودة هيبة الدولة، ومن خلال الإجراءات السريعة لعلاج المشاكل المزمنة ستنقل السكة الحديد مليون راكب على الأقل يوميًا".

وأكد كامل الوزير أنه فى 30 يونيو 2020 سيتم نقل مليون راكب يوميًا على سكة الحديد، ورفع درجة الأمان فى الجرارات الجديد ذات تكنولوجيا عالية جدًا، ولدينا برج للإشارة للسيطرة على خطوط السكة الحديد يمكنه ايقاف القطار فى حالة حدوث أى خطر.