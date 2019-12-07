"آمنة ونظيفة".. الوزير: ملتزم بوعدي أمام السيسي بتطوير السكة الحديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه ملتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام المصريين والرئيس السيسي، بتطوير السكك الحديدية، وأن تكون "آمنة ومتطورة ونظيفة".

وأضاف الوزير في حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "الوعد قائم بمجهودنا كلنا.. الرئيس كلفني وألزمني بهذا الالتزام، ونعد بأن تكون سكك حديد آمنة ومتطورة ونظيفة ويكون المواطن سعيدًا بها".

واسترجع كامل الوزير حديثه وقت إعلان ترقيته إلى رتبة الفريق، وإعلان الرئيس السيسي توليه وزارة النقل، قائلًا: "تحدثت وقلت: الأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان، كنت أعني هذه الكلمات مثلما فهمها الناس، والكلام اللي وراهم وتفسيرهم كلام كبير وقلت وقتها في مذكراتي هكتب كلام كتير جدا عن هذا الرجل اللي يستاهل حاجات كتير جدا".

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وواصل: "الرئيس يعمل لأن العلاقة القوية بينه وبين ربه ومصلحة شعبه تحركه، هو في عمل مستمر أو استدعت المصلحة يكون صاحي 24 ساعة سيفعل".

وقال: الرئيس "يفكر في مصلحة شعبه ووطنه منذ أن كان وزيرًا للدفاع وهذا هو المعلن بل كان يفكر قبل ذلك.. المشكلة تمر أمامه مش زي أي حد، ياخد الموضوع يحلله ويفكر فيه وإزاي نتلافى المشكلة وإزاي تكون مصر غنية وبها مشروعات عملاقة".