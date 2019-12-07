فيديو تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الأولمبي ولاعبي الإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على حاسبه الرسمي في موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من الرياضيين المصريين، الذين حققوا بطولات قارية وعالمية.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام السيد الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.