"صحته زي الفل".. ابنة أحمد شفيق تنفي مرضه



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفت أميرة شفيق، ابنة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ما تردد عن إصابة والدها بوعكة صحية.

وكتبت أميرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم: "والدي بخير الحمد لله وصحته الحمد لله زي الفل.. ومتواجد في البيت".

وعاد أحمد شفيق إلى مصر مطلع ديسمبر 2017، بعد إعلانه اعتزام الترشح لانتخابات الرئاسة التي أجريت في 2018، قبل أن يعود وينسحب من السباق.

ولا يظهر شفيق كثيرًا في المناسبات العامة، ليس إلا حضور بعض مناسبات العزاءات لوزراء سابقين أو شخصيات عامة.