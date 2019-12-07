وزير التموين: تنفيذ 5 آلاف منفذ من "جمعيتي" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد على مدار يومين، طبيعة عمل الوزارة والقطاعات التي يرتكز عمل الوزارة عليها والشركات التابعة لها بالمحافظات.

وأكد المصيلحي، أهمية وجود شبكة توزيع لعرض المنتجات الموجودة، مشيرًا إلى أهمية مشروع جمعيتي الذي تنفذه الوزارة لضمان التوزيع المنتظم للمنتجات وفقًا لكثافة السكان حيث تم تنفيذ حوالي 5 آلاف منفذ حتى الآن على 3 مراحل، وجاري العمل في المرحلة الثالثة.

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وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون منتجاتها بأسعار مناسبة وأقل من السوق وذات جودة جيدة، بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن محاور عمل الوزارة الرئيسية هي تحقيق التكامل والربط بين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وشبكة توزيع منتظمة ومنضبطة وربطهم بشبكة تجارة داخلية وخارجية.

وأوضح وزير التموين أنه تم افتتاح أول منطقة لوجستية مخازن فقط في البحيرة؛ كما تم طرح 7 فرص استثمارية جديدة في محافظات الوادي الجديد والإسماعيلية والسويس والشرقية والفيوم والبحيرة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في إقامة المناطق اللوجستية في جميع المحافظات بمعايير عالمية.

ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل حاليًا العمل على ضبط الأسواق باستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية، إضافة إلى أسواق الجملة، موضحًا أنه جاري العمل على إنشاء بورصة للمنتجات والسلع توضح دورة العمل وتعتمد المخازن لتشجيع المزارعين وصغار المنتجين.