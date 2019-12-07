محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تلقى شكاوى تفيد بوجود غرفة مهجورة، على مزلقان قطار في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يرتكب فيها أفعال مُخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن الغرفة مجاورة لسور إحدى المدارس، ما يعرّض حياة الطلاب والطالبات للخطر.
وأضاف يونس في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، أنه أجرى اتصالًا بالمتحدث الرسمي لوزارة النقل، محمد عز، الذي استجاب بدوره، وصدر قرار بهدم الغرفة، ويجري حاليًا رفع أنقاض الهدم.
كانت هذه تفاصيل خبر يُرتكب داخلها أعمالًا مُخالفة.. الحكومة تُزيل غرفة أمام مدرسة بالشرقية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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