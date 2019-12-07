نشرة الحوادث المسائية.. انتحار شابين بالجيزة ولص يقتل شخصا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة

طلبت نيابة إمبابة، من رجال مباحث القسم، إجراء التحريات اللازمة في واقعة إلقاء شاب نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، مما أسفر عن مصرعه.

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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب انتحر شنقًا في فيصل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب بعدما أنهى حياته بالانتحار شنقًا في منطقة فيصل؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

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اتفقا على مواجهة التحديات الأمنية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره التشادي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن التشادي، خلال زيارة الأخير الرسمية لمصر على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.

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تأجيل دعوى تعيين الأطباء الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات لـ18 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالبت الدولة بإصدار حكم قضائي، بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية، لجلسة 18 يناير المقبل.

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ضبط لص مكاتب المحاماة والمحاسبة بالسيدة زينب

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص اقتحم مكتبي محاسبة ومحاماة داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وسرقة أجهزة إليكترونية.

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تجديد حبس 3 متهمين بانهيار "عقار المدابغ"

جددت قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، حبس 3 متهمين بالتسبب في انهيار عقار بمصر القديمة، ما أسفر عن وفاة أم وأطفالها الثلاثة.

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الأحد.. استكمال محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين في قضية "ولاية سيناء"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة الغد الأحد، لاستكمال مرافعة الدفاع.

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ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص بحوزته طبنجة صوت وجهاز لاسلكي لاتهامه انتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.

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ضبط 1800 قضية تهرب ضريبي بقيمة 2 مليار جنيه

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 1802 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 239 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 100 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 85 قضايا في مجال الجمارك.

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11 يناير.. مرافعة النيابة في قضية "حادث محطة مصر"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، لجلسة 11 يناير المقبل، لمرافعة النيابة.

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استخراج 870 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

واصلت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية، تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية لإصدار الوثائق المُميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل.

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لص يمزق جسد شخص بالمنوفية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية في ضبط المتهم بالتعدي على أحد المواطنين وسرقة مسكنه بالمنوفية

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حيثيات بطلان الطعن على "انتخابات المحامين" أمام النقض: اختصاص لمجلس الدولة

أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حيثيات حكمها القاضي بعدم دستورية نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

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