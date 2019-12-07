النيابة تأمر بتشريح جثة شاب انتحر شنقًا في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب بعدما أنهى حياته بالانتحار شنقًا في منطقة فيصل؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب عمره 19 سنة، يدرس في المدرسة الثانوية الصناعية بمنطقة بولاق الدكرور، تلاحظ جلوسه منفردًا لفترة طويلة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة دون الإفصاح عن سببها.

وذكرت التحريات أن الشاب انتحر عن طريق ربط حبل في "جنش" مروحة سقف صالة شقته وشنق نفسه.

وكان قسم بولاق الدكرور تلقى بلاغا يفيد بانتحار شاب في شارع العشرين بمنطقة فيصل، فانتقلت قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة، وأجرت المعاينة اللازمة، ومن بعدها النيابة التي أمرت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة الشاب؛ لبيان أسباب الوفاة.