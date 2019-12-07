أخبار مصر | بحضور 3 وزراء.. "الأهرام" تستضيف آخر الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 3 وزراء.. "الأهرام" تستضيف آخر الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وذلك بحضور ثلاثة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

وتناولت الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وجاءت هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

وجاءت الجلسة بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الجمهورية، في حضور كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.



وزير الأوقاف

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المجتمع افتقدن لفترات طويلة الجلوس على مائدة تتسع للحوار الوطني الحر المفتوح، وإن إعادة ثقافة المنتديات الثقافية أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن الشباب إن لم يجد ثقافة النور سيذهب إلى ثقافة الظلام.

وأضاف أنه من ضمن القضايا التب أثرت على الشأن العام قضية الخطاب الدينب، وأن من أخطر ما واجهه الشأن العام الجماعات المتطرفة، متابعًا: "نحترم التخصص الدقيق في كل شئ ، الحديث في الشأن الديني يتغير تغير كاملًا، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فنحن نعمل على ثقافة السلام والحوا، قضية الشأن العام لا هي بالمحظور المطلق، ولا المفتوح المطلق، لابد أن يكون المتحدث في الشأن العام متخصصًا".



العصار

وقال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن جيله نشأ قارئًا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.

وأضاف: "نحن متأثرون بما دور في منطقتنا من تحديات تؤثر على الأمن القومي، وحولنا عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن التحدي الداخلي، وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذًا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم في مصر".

وأكد "العصار" أن مصر حققت منذ يونيو ٢٠١٤ إنجازات على الارض لا ينكرها إلا جاحد، وبعد الحال الصعبة التي كانت البلاد عليها أصبحت المؤسسات الدولية للتنصنيفات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر يوما بعد يوم.

وأشار إلى أنه بعد عشر سنوات من استمرار مصر على هذه الوتيرة لابد أن نفكر كيف ستكون مصر، وأن نكون على استعداد لمواجهة من يكره تقدمها، ولذا يصبح أمننا القومي على المحك، وبينما نتقدم وننجز هناك دول لا تحب أن نصل إلى هذا التقدم.

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ولفت "العصار" إلى أن التوعية هي السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي، قائلًا: "شبابنا لا يقرأون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، إنما الفيس بوك هو ما يشكل وجدانهم، والشباب المصري واعد ورائد والمهم من يجد من يتعهده ويتولى إفهامه".

كرم جبر

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام ناقشت مفهومه وأحقية من يتحدث فيه، وكان له الحظ في إدارة تلك الجلسات والمشاركة فيها، وذلك في كبرى المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف أن المناقشات تناولت الشأن العام وقضايا الإعلام، واللفظ واسع ويشمل كل شئ، والندوة الثانية كانت في مؤسسة أخبار اليوم وتناولت الدولة الوطنية التي تقدم حقوقًا سياسية متساوية، والثالثة في مؤسسة دار الهلال، وشارك بها شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي، وتم طرح الأفكار المتداولة، وأين يقف الشباب من قضايا الشأن العام.

وتابع: "المقصود بالأمن القومي الذي نناقشه اليوم، تعددت التهديدات، فنشأ مفهوم جديد للأمن القومي أن تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل".

عبدالمحسن سلامة

وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجلسات التحضرية التي عُقدت لمؤتمر الشأن العام جاءت تحت رعاية وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن الحديث في الشان العام قضية شديدة الحساسية.

وأضاف أنها ندوة تأهيلية لمؤتمر كبير يتم تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيرًا الى أن الشأن العام هو لب الأمن القومي، وأن مصر تشهد هذه الأيام ما يمكن أن يطلق عليه إعادة بناء الدولة المصرية.

و تابع: "دون ثورة فكرية حقيقية في المجتمع، ستظل هناك مشكلة كبيرة، ونحن نحلم بدولة كما يتبناها الرئيس، تستحق أن يكون لها مكان كبير، نشهد يوميًا طفرات هائلة ونقفز قفزات هائلة نحو الهدف المنشود، وهو أن تكون لدينا دولة حقيقية مصرية متماسكة تقود العالم العربي وأفريقيا".

علاء ثابت

ورحب الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، بالمشاركين بالجلسة، مؤكدًا أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال مولد النبي، كانت صحوة لجميع أطياف النخبة المصرية، لتأكيده خطورة تناول الشان العام من غير المعنين.

وقال "ثابت" إنه من ضمن توصيات الرئيس، مناقشة النخبة المصرية الوطنية مخاطر التحدث في الشأن العام، ولا يقتصر الأمر على رجال الدين، متابعصا: "بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك فرصة للمتربصين للنيل من الدولة، وتشتيت للرأي العام، نظرًا أنها توفر مناخ خصب للشائعات، إن الأمن القومي للوطن واجب علينا جميعًا، ودورنا الحفاظ عليه".