أخبار مصر | خبير: الدعوة لمنتدى أسوان بادرة لنشر السلام بالدول الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: الدعوة لمنتدى أسوان بادرة لنشر السلام بالدول الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان، على مدرار يومى 11 و12 ديسمبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة فى إفريقيا، وذلك استنادًا "أجندة 2013: إفريقيا التى نريدها"، وإلى مبدأ الحلول إفريقية للمشكلات الإفريقية، وعقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بادرت بتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

ويشارك فى المنتدى، المقرر عقده فى شهر ديسمبر من كل عام، رؤساء الدول والحكومات، والمسؤولون رفيعو المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولى، والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التى تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.

في هذا الصدد أكَّد، رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن دعوة الرئيس لمنتدى السلام والتنمية المستدامة أمر مهم للغاية ويعكس دور مهم فى الربط بين السياسية والاقتصاد وذلك لأن البعد الاقتصادى يتوجب خطاي سياسى يجمع الاخوه الافارقه فيما بيننا والانتفاع من تبادل الثقافات المختلفه.

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وتابع أن القارة السمراء ينافسها العديد من الدول مثل أمريكا والصين واليابان، ويتوجب على مصر فى الوقت الحالى التخطيط لسياسة ينتفع منها الجميع والحصول على مكاسب إقتصادية هائلة.

وفي ذات السياق، أوضح عطية العيسوي خبير الشؤون الإفريقية، أن تسمية المنتدى بهذه الاسم كبادرة من مصر لإعطاء الدول الإفريقية سبل الحياة الكريمة، موضحا أن التنمية في أفريقيا تتطلب 150 مليار دولار لا يتوافر منها سوى 60 مليار دولار، وبالتالي لابد من تعاون مصري إفريقي لتوفير العجز تمويل التنمية، وهذا يتطلب أن يتم وقف النزاعات المسلحة بأفريقيا وإقامة أنظمة حكم ديمقراطية وإجراء اصلاحات اقتصادية، تتضمن القوانين وأنظمة البنوك، لكي تتوفر الشروط اللازمة لدى الدول والجهات المانحة حتى يكون هناك تعاون، والتجربة المصرية يمكن أن تكون عونًا للدول الأفريقية في جميع هذه الأمور.

وأضاف عيسوي، أن أهمية المنتدى تتمثل في أن مصر ستحاول توفير الشروط اللازمة لدى الجهات الدولية المانحة، إضافة إلى أن ما تقوم به مصر هو عرض الأولويات الأفريقية وبلورتها أمام المنتديات الدولية لإقناع الجهات المانحة للمساعدة على تحقيقها، فهناك قمة الدول الصناعية في يونيو المقبل، التي يلقي فيها الرئيس السيسي خطابه فيها نيابة عن أفريقيا وعرض مطالب القارة، إلى جانب القمة اليابانية الإفريقية في أغسطس، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يقوم بها الرئيس السيسي بنفس الدور.