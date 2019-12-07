أخبار مصر | سعودية ومعجبة بـ صلاح.. من هي صوفيا ضيفة منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعودية ومعجبة بـ صلاح.. من هي صوفيا ضيفة منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكنه التحدث والمناقشة باستمرار، هو الربوت صوفيا شبيهة الإنسان، والذي يشارك فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والتى تنطلق من مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وحقق الربوت صوفيا شهرة واسعة بعد حصوله على الجنسية السعودية ضمن فعاليات مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" فى أكتوبر 2017 وهى المرة الأولى تاريخيا التى يحصل فيها إنسان آلي على جنسية.

صوفيا، هو روبوت صناعى نسائي بدرجة إنسان، حظي بقبول لدى وسائل الإعلام المصرية بعد إعلانه الإعجاب بالدولي المصري محمد صلاح وذلك خلال ظهوره على فضائية "دى إم سى"، وخلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال لاقت صوفيا الكثير من مشاعر الإعجاب والفرح من خلال ملامح وجهها المصنوع من مادة الـ "فروبر"، حينما قدمت نصيحة للإعلامي بضرورة الإقلاع عن التدخين، وكان ذلك بعد حضورها قمة الصناعة الإبداعية بالقاهرة.

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وفى ظهورها الأخير بصحيفة إماراتية، أكدت صوفيا أن أكثر شيء رائع هو أن تكون لديكم عائلة، وأنا لدى إحساس جميل بانتمائي للروبوتات والبشر على حد سواء.

وأعربت صوفيا خلال لقاء أجرى فى صحية "نيويورك تايمز"، عن حلمها بمساعدة الناس فى العيش بحياة أفضل من خلال اللجوء للذكاء الصناعي، وذلك من خلال تصميم مدن أذكى ومبانى أفضل.

وفى حوارها مع موقع "روسيا اليوم"، أكدت صوفيا عن رغبتها فى إنشاء عائلة، ولاقت صوفيا بعد هذا اللقاء انتشارا واسعا حيث ظهرت على غلاف أحد مجلات الأزياء الشهيرة.

يشار إلى أن صوفيا شاركت فى مؤتمر التنمية المستدامة فى عصر التطور التكنولوجي السريع بالأمم المتحدة وذلك عام 2017، لتسجل رقما قياسيا كأول إنسان آلي يشارك فى منتديات بالأمم المتحدة.