أخبار مصر | مصر وروسيا تنهيان أكبر مناورات بحرية في المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وروسيا تنهيان أكبر مناورات بحرية في المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية اليوم السبت العقيد تامر الرفاعي، عن انهاء أكبر مناورات بحرية مصرية روسية في البحر المتوسط " لقد اختتمت اليوم السبت فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 2019" بنطاق الأسطول الشمالي، والذى يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وذكر البيان، أنه شارك فى التدريب من الجانب المصري عدد من الوحدات البحرية والفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، كما شارك من الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة.

واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر، تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة استراتيجية هامة وتنفيذ تمارین مواصلات إشارية.

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وتضمنت المناورات ممارسة حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية تم خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة.

وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أنه تم تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوي، مضيفاً أن التدريب اشتمل على العمل المشترك من خلال مراكز قيادة وسيطرة، بهدف تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم للسيطرة وقيادة أعمال التشكيلات النوعية بالبحر.

وقال المتحدث العسكري، إن التدريب أظهر مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين فى التخطيط وإدارة الأعمال القتالية بالبحر والسيطرة على الوحدات البحرية المشتركة، واكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة في التعامل مع التهديدات النمطية وغير النمطية.