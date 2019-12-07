مصر | دفن جثة طفل توفي داخل أسانسير فى المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفل توفي داخل أسانسير فى المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، دفن جثة طفل لقي مصرعه في اسانسبر عقار في منطقةالمقطم وذلك بعد بيان الصفة التشريحية الخاص به للتإكد إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، اليوم بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع طفل، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل علق داخل أسانسير العقار محل سكنه، حال نزوله، ما تسبب في مصرعه، دهسا، بين الحائط والمصعد، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.