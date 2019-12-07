مصر | من شقة أختها.. حبس سيدة وعشيقها لسرقتهما مشغولات ذهبية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من شقة أختها.. حبس سيدة وعشيقها لسرقتهما مشغولات ذهبية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سيدة وعاطلين أحداهما تربطهما علاقة غير شرعية "عشيقها"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة شقيقتها بالهرم.

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة ربة منزل بمنطقة الهرم، فيما طلبت النيابة التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن ربة منزل تعرضت لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي من داخل شقتها بالهرم، وتبين أن وراء الواقعة شقيقتها وعشيقها وعاطل آخر لعلمها أنها تحمل المشغولات داخل الشقة.

كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، وعاطلين، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، من شقة شقيقتها بالهرم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مبلغ مالى، ومصوغاتها الذهبية، من شقتها.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن شقيقة المجنى عليها، وعاطلين، وراء ارتكاب الواقعة، لعلم المتهمة احتفاظ شقيقتها بمبلغ مالى كبير ومصوغات ذهبية فى الشقة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.