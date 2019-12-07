شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» تنظم الملتقى الثاني للثقافات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى الثانى للثقافات، الإثنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتورة ليلى عبدالمجيد، مديرة وحدة الجودة بالكلية، وتنظيم جمعية أصدقاء الجودة بإشراف الدكتورة بسنت مراد.

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قالت الدكتورة هويدا مصطفى إن الملتقى تشارك به 16 دولة، هي: السعودية وفلسطين والعراق والسودان وإريتريا والصومال والكويت وسوريا واليمن وأوغندا ورومانيا والصين وليبيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة، ويتضمن الملتقى أجنحة لكل دولة تعرض من خلاله إبداعاتها الفنية وتراثها الثقافى والتاريخى.

يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة لشباب الجامعة للتواصل والتفاعل مع ثقافات الدول الأخرى للتعرف على بعض جوانب ثقافتها وفنونها وتاريخها وأشهر مأكولاتها، فضلاً عن التلاحم والتواصل مع الطلاب الوافدين الملتحقين بالكلية والجامعة من مختلف دول العالم.

كانت الكلية نظمت الملتقى الأول، ديسمبر من العام الماضى، وحظى بمشاركة كبيرة وحضور حافل من جانب مئات الطلاب من مختلف الكليات، إلى جانب طلاب الكلية، وكانت له أصداء واسعة إعلاميا على المستويين الوطنى والإقليمى.