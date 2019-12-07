شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: تركيا اعتبرت البحر المتوسط «بحيرة» باتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاهل في اتفاقيته مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، دولة قبرص المعترف بها دوليا، وكذلك جزيرة كريت اليونانية.

أضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن تركيا اعتبرت البحر المتوسط «بحيرة» تحصل هي على الجزء الشمالي من تلك البحيرة، بينما تحصل ليبيا على الجزء الجنوبي.

وأكد الباحث أن حكومة السراج لم ترجع للمؤسسات الليبية ومنها مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي هذه الاتفاقية مفتقدة لشرعيتها، وأن دوائر سياسية من داخل ليبيا اعترضت على الاتفاق، من بينها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.