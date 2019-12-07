شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: مؤشرات لقرب انفراج «أزمة التكليف» بعد ورود خطاب «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء تلقيها خطابًا رسميًا من وزارة الصحة، السبت، يتضمن قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر 2019، وذلك بعد اللقاءين بين وفد نقابة الأطباء وقيادات وزارة الصحة للتفاهم والنقاش حول نظام التكليف الجديد.

وذكرت النقابة في بيان، السبت، أن النقابة وضعت التعديلات المطلوبة على النظام واليوم تلقت خطابًا رسميًا من الوزارة يشمل تلك القواعد بعد التعديل، وناقشت القواعد المرسلة مع ممثلى شباب الأطباء من دفعتى سبتمبر 2019 ومارس 2020.

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أضاف البيان: «أوضح الشباب أن هذه القواعد تلبى نسبة معقولة من رغباتهم في حالة تعديل النقاط الأساسية الآتية: 1- ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد (عدد 832) والتخصصات والأماكن التي كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة».

تابع: «2- البند الخاص بتعديل التخصص وجهة التدريب: مطلوب تعديل صياغته حتى لا يحدث أي لبس عند التطبيق وذلك بأن يكون كالتالي: يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه وذلك لمدة ثلاث حركات أخرى متتالية بعد الحركة الأصلية وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذه الحركات التالية، ويكون معيار التنسيق هو المجموع الاعتباري للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة (مثلما يحدث بحركات النيابات الحالية)».

وجاء في البيان: «النقطة الثالثة هي تعديل صياغة السطر الأخير من الصفحة الأخيرة ليكون كالتالي: (يحق) للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلى على محافظة سكنه (وهذا هو نفس النظام المعمول به حالياً)، وبعض الاستفسارات والاقتراحات التي نراها ضرورية لضمان مستوى تدريب الزمالة حتى لا يتم الإخلال بالمستوى المتميز لشهادة الزمالة المصرية، وهي: هل سيستمر العمل بنظام السماح بالتكليف بالجهات الخارجية مثل (القوات المسلحة والشرطة وغيرها)، وكيف سيتم تطبيق قواعد دراسة الزمالة على من سيعود منهم العمل بوزارة الصحة في حالة استمرار العمل بتكليف الجهات الخارجية؟، وماذا عن الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين إذا انتهت مدة عملهم بالجامعة وكانوا حاصلين على الماجستير عند عودتهم لوزارة الصحة، وهل سيتم إلحاقهم بنفس التخصص الذي حصلوا عليه بحيث يستكملون المدة المتبقية من برنامج الزمالة بعد ذلك؟، والطبيبة المتزوجة، التي ستنقل تكليفها لمحافظة الزوجية، هل ستنقل بتخصص آخر طبقاً لمجموعها أم ستنقل بنفس تخصصها؟».

ووضعت النقابة في ردها على التعديلات بعض النقاط التي تضمن نجاح المنظومة، وهى: وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافي من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة وكذلك عدد كافٍ من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة، علمًا بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى ثمانية آلاف طبيب، وكذلك لاستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة، والحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25% زيادة عن أطباء الدفعة في التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لا يضر بصالح العمل والأطباء، والعمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضماناً لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، والتنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب في عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة.