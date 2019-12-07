شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة لـ«تموين الإسكندرية» تكشف توقف 13 مخبزًا بلديًا دون إذن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إن المديرية شنت 5 حملات مفاجئة بـ5 إدارات تموينية فرعية، السبت، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وقال «سعدالله» إن الحملة حررت 199 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة، فضلا عن إحباط تهريب 7.5 طن دقيق بلدى مدعم بالمخابز، وتم تحرير 38 محضرًا فى إدارة المنتزة تنوعت ما بين محضر استيلاء على المال العام و11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرى توقف مخبزى بلدى عن العمل دون إذن مسبق من التموين و6 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق وفى إدارة تموين العامرية تم تحرير 53 محضرا متنوعا ما بين 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، و4 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من التموين و3 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل.

وأشار إلى أنه فى إدارة تموين العجمى تم تحرير 32 محضرا تنوعت ما بين 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر تصرف 13 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، ومحضر تجميع 12 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 7.5 طن دقيق، و7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق، وتحرير 21 محضرا تموينيا فى إدارة غرب والجمرك تنوعت ما بين محضرى إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرى توقف بدالين تموينيين عن العمل دون إذن مسبق من التموين و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ومحضرى عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعمة.