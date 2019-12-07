شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين للمحافظين: يجب طرح منتجاتنا بجودة عالية وبأسعار أقل من السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، السبت، طبيعة عمل الوزارة والقطاعات التي يرتكز عمل الوزارة عليها والشركات التابعة لها بالمحافظات.

وأكد «المصيلحي» أهمية وجود شبكة توزيع لعرض المنتجات الموجودة، مشيرًا إلى أهمية مشروع «جمعيتي»، الذي تنفذه الوزارة لضمان التوزيع المنتظم للمنتجات، وفقًا لكثافة السكان، حيث تم تنفيذ نحو 5 آلاف منفذ حتى الآن على 3 مراحل، وجار العمل في المرحلة الثالثة.

Advertisements

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى أن تكون منتجاتها بأسعار مناسبة وأقل من السوق وذات جودة جيدة بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق رضاهم، مشيرًا إلى أن محاور عمل الوزارة الرئيسية هي تحقيق التكامل والربط بين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع وشبكة توزيع منتظمة ومنضبطة وربطهم بشبكة تجارة داخلية وخارجية.

وأشار «المصيلحي» إلى أنه تم افتتاح أول منطقة لوجستية مخازن فقط بالبحيرة، كما تم طرح 7 فرص استثمارية جديدة بمحافظات الوادي الجديد والإسماعيلية والسويس والشرقية والفيوم والبحيرة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في إقامة المناطق اللوجستية في جميع المحافظات بمعايير عالمية.

ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل حاليًا على ضبط الأسواق باستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية، إضافة إلى أسواق الجملة، موضحًا أنه جار العمل على إنشاء بورصة للمنتجات والسلع توضح دورة العمل وتعتمد المخازن لتشجيع المزارعين وصغار المنتجين.