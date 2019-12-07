شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار عملات تذكارية للمسيح تخلد رحلة العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، مجموعة من العملات التذكارية باسم «مجموعة السيد المسيح»، استعانت فيها بصور للسيد المسيح حسب رؤية الأناجيل الأربعة.

وتتكون المجموعة من 12 قطعة من الفضة الخالصة عيار 900 مدموغة، هى: البشارة، ميلاد السيد المسيح، الهروب إلى مصر، معمودية يسوع، تلاميذ يسوع، الموعظة على الجبل، معجزات يسوع، ودخول أورشليم، والعشاء الربانى، ويسوع فى بستان جثسيمانى، وصلب يسوع، والقيامة، ويحمل أحد وجوه كل عملة صورة للسيد المسيح فى إحدى مراحل حياته المختلفة، بينما يحوى الوجه الآخر آية من الإنجيل المقدس تعبر عن مرحلة مختلفة من حياة السيد المسيح.

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وطرحت المصلحة المجموعة بصك رسمى مختوم يقر بتفاصيل المجموعة وقيمتها الروحية والمادية، ومحفوظة داخل علبة كبيرة من القطيفة تحمل اسم وشعار المصلحة.

مجموعة من العملات التذكارية التى تخلد رحلة العائلة المقدسة

وقوبلت المجموعة بترحيب من محبى اقتناء العملات التذكارية، وبدأوا البحث عنها وتداولها، وقالت سناء إبراهيم، مدير عام المبيعات فى المصلحة، إن هناك إقبالا ملحوظا على اقتناء المجموعة بمناسبة حلول أعياد المسيحيين، وبدء الصوم الكبير- صيام العذراء- مشيرة إلى أن المجموعة تتضمن رسالة السيد المسيح من البشارة إلى القيامة، وتوثيقها بالآيات على ظهر العملة وفقا لرواية الأناجيل الأربعة.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المجموعة تتضمن مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والأماكن التى زارتها السيدة مريم، وتم اختيار 12 مكانا من إجمالى 24 مكانا، اعتمدها البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومسجلة فى «كتالوج» لرحلة الحج المسيحى فى مصر.