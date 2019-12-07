شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم بابا الفاتيكان رسالة من السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، سامح شكرى، وزير الخارجية، فى ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن «شكرى» نقل إلى البابا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلّمه رسالة من الرئيس تعكس اعتزاز مصر بجهود الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل، والاهتمام بتعزيز الروابط التى تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

أضاف أن «شكرى» أكد خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيدًا بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية. وكان «شكرى» قد التقى، أمس الأول، بوزير خارجية الفاتيكان، رئيس الأساقفة، بول ريتشارد جالاجار.

وقال «حافظ» إن «شكرى» أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع الفاتيكان، وتقديرها لما تشهده من تطور ملموس وإيجابى فى مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن المساعى الحثيثة بين الجانبين لنشر قيم التسامح وقبول الآخر ومواجهة الفكر المتطرف.