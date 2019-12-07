شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 858 سيارة بقيمة 178 مليون خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، مدير الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر نوفمبر 2019 عن 658 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 122 مليونا و171 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 46 مليونا و160 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليونا و418 ألف جنيه، وخلال شهر نوفمبر 2019 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 200 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 56 مليونا و378 ألف جنيه.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليونا و818 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 9 مليون و886 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 513 ألف جنيه .وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر نوفمبر 2019 عن 858 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و550 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 99 مليونا و983 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 59 سيارة كما تم إعادة تصدير 188 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.