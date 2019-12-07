شكرا لقرائتكم خبر عن غدا قطع المياه عن مدينة الخانكة و7 مناطق تابعة لها لمدة 7 ساعات لأعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة الخانكة والجبل الأصفر والشيخ مصلح ومساكن الكامب ومساكن نسمة ومعسكر الأمن المركزى ومساكن مسجد الهادى ومستشفى الغسيل الكلوى، غدا الأحد، لأعمال الصيانة بخط المياه المغذى للخانكة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم قطع المياه بتلك المناطق غدا من الساعة السابعة مساءا، وحتى الساعة الثانية صباح الإثنين.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.