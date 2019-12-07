اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

السيسى يؤكد ضرورة استثمار الطاقات الشبابية غير المحدودة في بناء الوطن

التضامن: إعلان أسعار حج الجمعيات يناير المقبل وتلقى طلبات التأشيرات فبراير

وثائق رسمية تكشف تورط حزب الله العراقي في قتل المتظاهرين بالعاصمة بغداد

فيديو.. الروبوت صوفيا تشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة 15 ديسمبر Advertisements

السيسى يكرم المنتخب الأوليمبى المتأهل لـ"طوكيو".. منح منتخبات الاسكواش والكاراتيه والبعثة الباراليمبية وسام الرياضة.. الرئيس يشيد بإنجازات الأبطال.. ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة ودعم الرياضيين بشكل كامل

28 ديسمبر الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها للتحريض على الفسق

التموين تواصل تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر

الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير

الأرصاد: غدًا طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

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