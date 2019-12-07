شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الصناعات: السيسي اتخذ القرار الجرئ بإطلاق مبادرة «إحياء المصانع المتعثرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاتحاد كان يطالب منذ 15 عاما بإعانة المصانع المتعثرة، ولكن لم يلبي أحد النداء، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي واتخذ القرار الجرئ بإطلاق مبادرة البنك المركزي، وتخصيص 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية.

أضاف «سليمان»، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، وإحلال المنتج المحلي بدل الوارادات.

تابع أن المبادرة تسعى إلى تفعيل الاستثمارات المعطلة وتشغيل المصانع المتوقفة، حيث إن تشغيل المصانع المعطلة يمثل أولوية أكثر من بناء مصانع جديدة، وأن المبادرة عملت على إحياء 50 مليار جنيه كانت مهدرة حيث إن كل مصنع متوقف لا يقل رأس ماله عن 10 مليون جنيه.