شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات يطالب بتفعيل قانون الإفلاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه لا بد من تحديد أولويات الدعم للمصانع ودعمها وفقا لتلك الأولوية على أن تكون في مقدمتها المصانع المصدرة أو منتجاتها القابلة للتصدير، ثم المصانع التي تستبدل المنتج المستورد بالمنتج المحلي، ثم يليها المصانع كثيفة العمالة.

أضاف «سليمان» خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن مشكلة المصانع الأساسية تكمن في التمويل، وليس كما يدعى البعض التسويق أو أي أسباب أخرى.

وطالب «سليمان» بتفعيل قانون الإفلاس، حيث إن هذا القانون يغل أيادي الدائنين ويحمي الصناعة، ويساعدها على النهوض مرة أخرى في حال تعثرها، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان مفلسا، وبسبب قانون الإفلاس عاد أقوى مما كان عليه.