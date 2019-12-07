شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخطاب الديني والجماعات المتطرفة من أخطر قضايا الشأن العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا افتقدنا لفترات طويلة الجلوس على مائدة تتسع للحوار الوطني الحر المفتوح»، مشيرا إلى أن «إعادة ثقافة المنتديات الثقافية أمرًا في غاية الأهمية لأنه إذا لم يجد الشباب ثقافة النور سيذهب إلى ثقافة الظلام».
أضاف «جمعة»، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذي تنظمه مؤسسة «الأهرام»، السبت، أن «من ضمن القضايا التي أثّرت على الشأن العام قضية الخطاب الديني، ومن أخطر ما واجهه الشأن العام الجماعات المتطرفة».
تابع: «نحترم التخصص الدقيق في كل شئ، الحديث في الشأن الدينى يتغير تغيرًا كاملًا، لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، نعمل على ثقافة السلام والحوار، قضايا الشأن العام لا هي بالمحظور المطلق ولا المفتوح المطلق، لابد أن يكون المتحدث في الشأن العام متخصصًا».
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