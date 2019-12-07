شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التطوير العقاري: القطاع يضم 5 ملايين عامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المواطن المصري هو المستفيد بشكل مباشر من مبادرة البنك المركزي.

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أضاف «شكري»، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن السوق العقاري سيشهد انتعاشا وسوف يستفاد المواطن من ذلك.

وأشار إلى أن القطاع العقاري والمقاولات يضم 5 ملايين عامل يعولون نحو 25 مليون شخص مصري، موضحا أن استمرار عمل القطاع يضمن توفير فرص العمل.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن القطاع العقاري يشكل 17% من الناتج القومي، موضحا أن الاستهداف الحالي للطبقة الوسطى.