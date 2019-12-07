شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المنشآت الخدمية والتعليمية في قرية إسحاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعليم يعد الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا حرصه على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة في المدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد السيد للتعليم الأساسي بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، السبت، للاطمئنان على مستوى الطلاب والخدمات التعليمية.

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ووجه المحافظ بضرورة تنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة، مكلفا بمتابعة سير العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة.

وكلف المحافظ، خلال حملته التفقدية التي شملت قسم الاستقبال وعيادة الأسنان والصيدلية بالوحدة الصحية بالقرية، بتكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدة، وحسن معاملة المرضى، مشددا على ضرورة تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين.

وكلف خلال تفقده الوحدة المحلية بالقرية بتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين، وتسيير كافة الأعمال، وتذليل المعوقات، وإنجاز المهام، ورفع كفاءة العمل، مشددا على استمرار تكثيف متابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شملت حملة المحافظ التفقدية عددا من المنشآت الخدمية منها الوحدة البيطرية بالقرية، والوحدة المحلية، حيث تفقد القسم الهندسى، وشؤون البيئة، والإيرادات، ومركز المعلومات وشئون العاملين، وقسم الكهرباء، والحسابات، كما تفقد طريق أبوعمر بالمحافظة، وشارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.