شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة ماسبيرو الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور وزراء النقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ القاهرة.

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