شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: التوعية هي السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينيات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية وشكلت «الأهرام» خلالها وجدان الشعب المصري.

أضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام المنعقدة بمؤسسة «الأهرام»، السبت: «نحن متأثرون بما يدور في منطقتنا من تحديات تؤثر على الأمن القومي، وحولنا عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم في مصر».

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وشدد على أن «مصر حققت منذ يونيو ٢٠١٤ إنجازات على الأرض لا ينكرها إلا جاحد، وبعد الحال الصعبة التي كانت البلاد عليها أصبحت المؤسسات الدولية للتصنيفات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر يوما بعد يوم».

وأشار إلى أنه «بعد 10 سنوات من استمرار مصر على هذه الوتيرة لابد أن نفكر كيف ستكون مصر وأن نكون على استعداد لمواجهة من يكره تقدمها، ولذا يصبح أمننا القومي على المحك، وبينما نتقدم وننجز هناك دول لا تحب أن نصل إلى هذا التقدم».

وانتهى «العصار» إلى أن التوعية هي السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي، قائلا: «شبابنا لا يقرأون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، إنما الفيس بوك هو ما يشكل وجدانهم، والشباب المصري واعد ورائد والمهم من يجد من يتعهده ويتولى إفهامه».