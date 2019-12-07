شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: الحديث في الشأن العام قضية «شديدة الحساسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجلسات التحضيرية التي عقدت لمؤتمر الشأن العام جاءت تحت رعاية وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة، مضيفا أن الحديث في الشان العام قضية «شديدة الحساسية».

أضاف «سلامة»، خلال كلمة له في الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذي تُنظمه مؤسسة الأهرام، السبت، أن الندوة تمهد لمؤتمر كبير يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الشأن العام هو لب الأمن القومى وأن مصر تشهد هذه الأيام ما يمكن أن يطلق عليه إعادة بناء الدولة المصرية.

تابع: «دون ثورة فكرية حقيقية في المجتمع ستظل مشكلة كبيرة متعلقة بإرادة بناء الدولة كما يتبناها الرئيس، تستحق أن يكون لها مكان كبير، نشهد يوميا طفرات هائلة ونقفز قفزات هائلة نحو الهدف المنشود، وهو أن تكون لدينا دولة حقيقية مصرية متماسكة تقود العالم العربى وأفريقيا».