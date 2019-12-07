شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي ووفد جنوب أفريقي يبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السبت، مع الرئيس التنفيذى لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب أفريقية، ووفد مرافق له من ممثلى كبرى الشركات الجنوب أفريقية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الجنوب أفريقية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين دول القارة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وتم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، والتأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.