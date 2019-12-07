شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الغلّ» أكثر مرض يصيب المتدينين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المتدينين يرون الصحابة إخوانهم في الله، والله سبحانه وتعالى يقول: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»، وهم إخوان من المهاجرين والأنصار، وهذا نوع من المنافسة في الأخوة في الله.

أضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، السبت، أن أكثر مرض ممكن أن يُصيب المتدين هو الغلّ، معقبًا: «لا أحد يحب أن يكون أحد أفضل منه باستثناء أبنائه، فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم والأفضل».