شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع والأمن التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وزير الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد، الفريق محمد أبا على صلاح، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه.

استعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، حيث أعرب الوزير التشادى عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة.

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وأشاد الوزير التشادي بالجهود الدؤوبة التي تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.

من جهته، أكد وزير الداخلية أهمية زيارة نظيره التشادى التي تُبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التي تجمعهما، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر الشرطة التشادية على كل المجالات الأمنية المطلوبة، انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الأفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين، مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.