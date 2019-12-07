شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب بضائع مختلفة بـ13 مليون جنيه في جمارك الدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والهواتف المحمولة والأدوية والمكملات الغذائية و«إسبراي» الدفاع عن النفس، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والجهات الأمنية بميناء الدخيلة مفادها وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة cosU6202005730/1 حاوية رقم CSNU6657029 بعدد 694 طرد أثاث وأمتعة شخصية بوزن 16.8 طن قادمة من الصين باسم موظف بأحد السفارات الأجنبية.

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وجرى تشكيل لجنة جمركية مشتركة، وتبين من فتح الحاوية وجود 499 كرتونة ألعاب نارية و256 كاميرة مراقبة مزودة بلمبات ليد صغيرة الحجم و105 قلم مجهز بكاميرا وتليفون وMPC3 وMPC4 و2600 عبوة سوائل شيش إلكترونية و500 كشاف ليزر مزودة بكاميرات صغيرة الحجم و3978 عبوة «إسبراي» دفاع عن النفس و1396 تليفون محمول أحجام وماركات مختلفة ومليون و587 ألفا و570 شريط أدوية تخسيس ومليون و427 ألفا و970 قرص مكملات غذائية.

وبلغت قيمة المضبوطات 13 مليونًا و477 ألفًا و840 جنيهًا، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 6 ملايين و831 ألفًا و148 جنيهًا.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.