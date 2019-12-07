شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق سلحفاة مهددة بالانقراض في الغردقة.. وخبراء: «صقرية المنقار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عثر الأهالي في الغردقة، السبت، على سلحفاة نافقة من نوعية صقرية المنقار، المهددة بخطر الانقراض، على شاطئ النادي الاجتماعي بالمدينة، بعدما قذفتها الأمواج على الشاطئ.
وأكد خبراء البيئة البحرية، في تصريحات، أن السلحفاة من النوع صقرية المنقار، وتعيش في البحر الأحمر، وتنتشر بمنطقة الغردقة وجزرها الشمالية، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلاحف يعتبر مهددًا بخطر الانقراض، طبقًا للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».
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