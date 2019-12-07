شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:نتلقى 750 الف شكوى سنويا ..ونتعاون مع كافة الجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أركان حرب هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،أن الهيئة أعطت أولوية عقب ثورة 30 بونيو لمنع الفساد قبل مكافحته،مضيفا :" لدينا تعاون وثيق مع كافة الجهات ،نعيش فى مصر حاليا العصر الذهبى لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس السيسى".

وأضاف زعلوك خلال كلمة له فى الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذى تُنظمه مؤسسة الأهرام ،أن الهيئة تتلقى ما يقارب من 750 الف شكوى سنويا من ضمنها شكاوى كيدية ، مؤكدا أن مكافحة الفساد تأتى فى المرتبة الاولى لاهتمامات القيادة السياسية .

وتابع :" مكافحة الفساد سوس ينخر فى الشأن الداخلى ،مكافحة الفساد واجب شرعى ووطنى و مسئولية كل مصرى ، أى مصرى مكلف بمكافحة الفساد ،منفتحين على أفريقيا بشدة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى ،الرئيس أعطى 250 منحة للكوادر الأفريقية العاملين فى مكافحة الفساد ".

Advertisements

وأشار اللواء أركان حرب هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى أن مكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية، ومسئولية على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرا على أحد ويجب على الجميع المشاركة فيه لاقتلاعه.