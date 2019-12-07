موجز 6.. السيسي يؤكد ضرورة استثمار طاقات الشباب غير المحدودة فى بناء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يمثل نقلة نوعية فى العمل الإدارى، و إعلان أسعار حج الجمعيات يناير المقبل وتلقى طلبات التأشيرات فبراير، والتموين تواصل تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر.

السيسى :انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يمثل نقلة نوعية فى العمل الإدارى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يكون انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإدارى الحديث والمتطور.

السيسى يكرم المنتخب الأوليمبى المتأهل لـ"طوكيو".. منح منتخبات الاسكواش والكاراتيه والبعثة الباراليمبية وسام الرياضة.. الرئيس يشيد بإنجازات الأبطال.. ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة ودعم الرياضيين بشكل كامل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كلًا من المنتخب الوطنى الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش الحاصلين على بطولتى العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطنى للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى الباراليمبى المشاركة فى بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

التضامن: إعلان أسعار حج الجمعيات يناير المقبل وتلقى طلبات التأشيرات فبراير

عقد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماعًا برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019، كما تم خلال الاجتماع اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية فى 31/12/2018 وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019. وبمناقشة المركز المالى للمؤسسة تبين تحقيق فائضا غير مسبوق فى حسابات المؤسسة.

السيسى يؤكد ضرورة استثمار الطاقات الشبابية غير المحدودة فى بناء الوطن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة.

النص الكامل لقانون الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية

ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والمزمع مناقشته غدًا الأحد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

مصر تفوز بتنظيم بطولتى العالم للجامعات فى الاسكواش 2022 وكرة اليد 2024

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تقريرًا من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، بشأن فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات والتى ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.

التموين تواصل تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر

تواصل مكاتب التموين فى مختلف المحافظات تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر الجارى، وذلك حرصًا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وثائق رسمية تكشف تورط حزب الله العراقى فى قتل المتظاهرين بالعاصمة بغداد

كشفت وثائق استخبارية أن كتائب حزب الله العراقية بقيادة نائب رئيس الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس هى المسؤولة عن الهجوم المسلح قرب جسر السنك وساحة الخلانى، وسط بغداد مساء الجمعة.

نواب المحافظين الجدد يتسلحون بالدورات التدريبية وتأهيل البرامج الرئاسية.. نائب محافظ سوهاج: خبراتنا المختلفة تمنحنا فرصة تنفيذ توصيات الرئيس.. نائب محافظ القاهرة: القيادة السياسية شددت على الاهتمام بالمواطن

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توجه جديد لمشاركة الشباب فى الحركة السياسية الفعلية داخل الدولة المصرية، بتعيين 23 شابًا فى منصب نائب المحافظ بمختلف محافظات مصر وهو ما اعتبر بمثابة تأكيد على حرص الدولة على ضخ دماء جديدة شابة متفتحة وواعية للمناصب القيادية السياسية. لذا حاول ”الخليج 365” التعرف عن قرب على النواب الجدد وما حصلوا عليه من تدريب أهلهم للوصول لهذا المنصب، وطبيعة العمل المنوط بهم القيام به.

محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول ضد بورنموث.. ومانى وأرنولد على الدكة

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة بورنموث التى تنطلق بعد قليل، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

حوار على مستوى "الحلة".. المقاول الهارب محمد على يواصل إفلاسه ويظهر فى لقاء تليفزيونى مع "شيف" بقناة إخوانية.. الطباخ يقدم أسئلة غير مفهومة ويدعوه إلى "أكلة".. وتراجع كبير لأعداد متابعيه على سوشيال ميديا..فيديو

من اليوم الأول لظهوره، والجميع يدرك تماما أن الفنان الهارب محمد على مجرد كومبارس فاشل وأنه لا يخرج من فمه سوى الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية.

ومن أبرز مظاهر الإفلاس التى يعانى منها الفنان الهارب محمد على ظهوره بشكل مستمر على قنوات الإخوان الإرهابية التى تبث من الخارج، حتى ظهر صباح اليوم فى برنامج "صباح الشرق"، ليواصل سلسلة الأكاذيب والشائعات، والتحريض ضد الدولة المصرية.

وفاة أول شخص بولاية ساوث كارولينا بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفاة أول شخص فى ساوث كارولينا بسبب الأمراض المرتبطة بالسجائر الإلكترونية ليصل عدد القتلى بأمريكا إلى 49 شخصا.

وزير المالية لـ"الخليج 365": قمنا بتحويل 67 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 5 أشهر.. وسداد 1.6 تريليون جنيه حتى 2027 و45 تريليونا خلال 50 عامًا.. وملتزمون بفض التشابكات وفوائض سيولة الصناديق تدعم الاستثمار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، أن وزراة المالية ملتزمة بسداد التشابكات المالية مع الجهات المختلفة، حيث أن الوزارة ملتزمة بسداد وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكدًا أنه سيتم سداد نحو 1.6 تريليون – ألف مليار – جنيه على مدار 8 سنوات، تنتهى عام 2027، وذلك عن طريق الخزانة العامة للدولة، لصناديق التأمينات والمعاشات، وتشمل سداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.

اكتشافات الطاقة تفتح أبواب الخير.. ساهمت فى تحسين مقومات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ.. أبرزها حقل غاز "ظهر" الواقع على بعد 60 كيلو متر شرقا من مدينة دمياط.. فيديو

ساهمت الاكتشافات البترولية فى تحسين الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، ومن أهم هذه الاكتشافات، حقل غاز "ظهر" الواقع على بعد 60 كيلو متر شرقا من مدينة دمياط، والذى يعتبر من أهم الاكتشافات البترولية حتى الآن، لأنه يوفر 100 مليون دولار شهريًا من واردات الغاز المسال لمصر.

"بلتون فاينانشيال": مبادرات الحكومة والمركزى تدعم تعافى الصناعة المصرية

أكد بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" (أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزى الأسبوع الماضى والتى تتجاوز قيمتها 180 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى وقطاع الإسكان والعقارات، ستنعكس إيجابا على دعم تعافى الاستثمارات الصناعية ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد بجانب دعم سوق الأسهم، فضلا عن خفض الضغوط على العملة المحلية.

أجندة جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. 16 جلسة أبرزها التغيرات المناخية والتحول الرقمى والمرأة وتحديات السلم والأمن الدوليين.. ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى ضمن برنامج المنتدى

ينطلق منتدى شباب العالم خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى عقد نحو 16 جلسة.

تراجع سعر الذهب.. 6 جنيهات انخفاضا بالأسعار بالصاغة وعيار 21 بـ658 جنيها للجرام.. شعبة المعادن الثمينة: إلغاء الصين الرسوم على بضائع أمريكية سبب تراجع الأوقية.. واصف: استمرار قلة الطلب على المعدن النفيس فى مصر

تراجعت أسعار الذهب فى سوق الصاغة بمصر، بقيمة 6 جنيهات، إذ هبط سعر عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلى إلى 658 جنيها للجرام متراجعا من 664 جنيها، بسبب الهبوط العالمى للأسعار.