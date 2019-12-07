شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الروبوت صوفيا تشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الروبوت صوفيا، ضيفة على منتدى شباب العالم الذى يقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد عقد نحو 16 جلسة، حيث تعكس هذه الجلسات حرص إدارة المنتدى على التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين والمتابعين لجلسات المنتدى.

وعلى مدار الأيام الحالية التى تسبق انطلاق المهرجان، تنشر إدارة المنتدى عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فيديوهات للكشف عن أبرز المشاركين والمتحدثين خلال جلسات المنتدى، وكانت المفاجأة نشر صفحة منتدى شباب العالم، فيديو يعلن مشاركة الروبوت صوفيا – التى حصلت على الجنسية السعودية قبل عامين – وقد عبرت صوفيا من خلال الفيديو عن سعادتها للمشاركة فى هذا التجمع الشبابى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ الجميلة.

وفى تعليق صفحة منتدى شباب العالم، على الفيديو الترويجى لمشاركة الروبوت صوفيا فى جلسات المنتدى، علقت: "هل قابلت إنسانًا آليًا يعيش حياة حقيقية من قبل؟.. تعرف على الروبوت صوفيا الأكثر تطورًا والذى يشبه الإنسان ويجسد أحلامنا لمستقبل الذكاء الاصطناعى.. ترقبوا".

ويشار إلى أن الروبوت صوفيا الذى يعمل بالذكاء الصناعى، هو روبوت صناعى نسائى بدرجة إنسان، حصل على الجنسية السعودية ضمن فعاليات مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" فى أكتوبر 2017، لتصبح بذلك أول إنسان آلى يحصل على جنسية فى التاريخ.

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تعابير وجه الروبوت صوفيا، تعكس المشاعر المختلفة وتفاصيل تشبه البشر بشكل كبير، حيث صنعت لتحاكى أكثر من 60 تعبير وجه، من قبل شركة "هانكسون روبوتيكس"، فى مدينة هونج كونج، وصممها الدكتور ديفيد هانسون، مؤسس الشركة، بعد رحلة تجارب بدأت فى عام 2005، وتتمتع صوفيا بوجه يشبه وجه الممثلة الأمريكية الراحلة أودرى هيبورن، حسب تقارير إعلامية سابقة.

مشاركة الروبوت صوفيا، فى منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، لن تكون مشاركتها الأولى فى مثل هذه الفعاليات، فقد سبق وشهد جناح منظمة GSMA بالمعرض العالمى للهواتف المحمولة، فبراير الماضى، حضور الروبوت الشهير صوفيا بإطلالة أنيقة كعادتها وسط حضور كبير من زوار المعرض، الذين حرصو على التقاط صور الفوتوجرافيا معها، وفى يوليو الماضى، أيضًا، التقت صوفيا، رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، فى لقاء دبلوماسى غير معتاد تمامًا على الساحة الدبلوماسية - وبحسب "سكاى نيوز" آنذاك - فإن مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى نشر عبر الإنترنت صورة للقاء آبى أحمد مع الروبوت صوفيا، التى جذبت انتباها دوليا لقدرتها فى التعرف على الوجوه وإجراء محادثة مباشرة، وقال رئيس الوزراء "نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، وكذلك الاستعداد للتعامل مع سلبياتها".

كذلك، اقتحمت الروبوت الشهيرة صوفيا، عالم الأزياء والموضة، حيث أصبح لديها خط أزياء خاص بها يشرف عليه فريق كامل، وقالت صوفيا فى لقاء لها مع برنامج "THE Insider" المذاع على فضائية دبى – أكتوبر الماضى - إن لديها فريق رائع يدعم رؤية أسلوبها ويحوله لحقيقة بأفضل طرق ممكنة"، لافتة إلى أن حسها للأزياء جرئ وموجه بشكل علمى.

ويذكر أن جلسات منتدى شباب العالم فى نسخته الحالية، هى كالتالى، جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: إنعكاسات وحلول، و جلسة أفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحديات، وجلسة الأمن الغذائى فى إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟، وجلسة التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية، وجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، وجلسة التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وجلسة التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى، وجلسة الذكاء الإصطناعى والبشر: من المتحكم؟، جلسة المرأة والحق فى التنمية.

كما تضم جلسات منتدى شباب العالم، الآتى، جلسة Block chain : تحولات كبرى فى العالم الرقمى، وجلسة دور الفنون فى التعامل مع قضايا الإنسانية، وجلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك، وجلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط فى مواجهة التحديات المشتركة، وجلسة كيف تبقى آمنا فى العالم الرقمى، وجلسة كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟، وجلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى.