28 ديسمبر.. الحكم في استئناف الراقصة جوهرة على حبسها عام بتهمة التحريض على الفسق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة" على حكم حبسها عام مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 28 ديسمبر الجاري؛ للحكم.
وقضت محكمة جنح الجيزة -أول درجة- في 10 أبريل الماضي، بحبس جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهمة استأنفت على الحكم أمام محكمة مستأنف الجيزة.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.
وانطلقت مأمورية من المباحث قيادة رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط بالإدارة، من ضبط الراقصة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإحالة الراقصة للنيابة وباشر التحقيقات نيابة قسم الجيزة، ووجهت النيابة للراقصة تهمة التحريض على الفسق.
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