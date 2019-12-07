محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن التشادي، خلال زيارة الأخير الرسمية لمصر على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، أن الجانبان استعرضا أوجه التعاون بينهما في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، فيما أعرب الوزير التشادي عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.
وشدد الفريق محمد أبا، تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.
وأكد اللواء محمود توفيق، عن أهمية زيارة نظيره التشادي التي تُبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التي تجمعهما، معربًا عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمني بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر الشرطة التشادية على كافة المجالات الأمنية المطلوبة؛ انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى.
واتفق الجانبان خلال اللقاء، على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفقا على مواجهة التحديات الأمنية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره التشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.