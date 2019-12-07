بالصور- المعهد الألماني للآثار يكرّم العالم "حسين عبدالبصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كرّم عالم الآثار الألماني الدكتور إشتفان زيدلماير، مدير المعهد الألماني للآثار في القاهرة، عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار، والمشرف على مركز الدكتور "زاهي حواس" للمصريات في مكتبة الإسكندرية، بمنحه العضوية الدائمة.

وتعتبر العضوية الدائمة، إحدى أهم مميزات المعهد الألماني، التي يتم منحها فقط لأهم علماء الآثار في مصر والعالم.

وقال رئيس المعهد في حيثيات منح العضوية لعبدالبصير، إن الأخير واحد من أهم علماء الآثار المعروفين في العالم، وأنه نفذ العديد من الحفائر الأثرية في الجيزة وسقارة والمطرية والواحات البحرية، وساهم في افتتاح هرم الملك سنفرو الأحمر أو الهرم الشمالي بمنطقة دهشور الأثرية، وأدار منطقة الهرم الأثرية بكفاءة، وكتب ونشر العديد من الكتب والمقالات العلمية المهمة، فضلاً عن أنه أحد أهم المتخصصين القلائل في علم المتاحف في مصر.

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وأضاف رئيس المعهد الألماني، أن عبدالبصير، كان مسؤولاً عن مشروعات الآثار الكبرى في مصر مثل مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر في العالم، ومشروع متحف الحضارة، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، ويدير الآن متحف آثار مكتبة الإسكندرية الذي يعد من أجمل المتاحف في العالم.

وأضاف الدكتور زيدلماير أن الدكتور عبدالبصير كاتب روائي بارع، ينشر الوعي الأثري من خلال الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، في عدد كبير من الجرائد والمجلات المصرية والعربية والعالمية، التي تعرّف العالم بتاريخ مصر وثقافتها وحضارتها العظيمة.

والدكتور حسين عبدالبصير عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حاصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة الأمريكية، وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية والروايات مثل "البحث عن خنوم" و"الأحمر العجوز" و"الحب في طوكيو" و"ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة" وغيرها، وله تحت الطبع 3 كتب جديدة، وشغل العديد من المناصب في الداخل والخارج.

وأشرف وأدار العمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو، وإدارة النشر العلمي، بوزارة الآثار، وغيرها. ودرّس في جامعة "جونز هوبكنز" وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الفرنسية (السربون 4) وغيرها، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.