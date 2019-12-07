السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت.

وأكد الرئيس السيسي ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.