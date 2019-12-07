رئيس "مستقبل وطن": الرئيس السيسي ينحاز للاستثمار في الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجّه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل للمنظومة الرياضية المصرية وأبطالها في جميع الألعاب.

وأكد رشاد، في تصريحات له، اليوم السبت، أن تكريم الرئيس للرياضيين بشكل مستمر يمثل محورًا من أهم محاور رفع الروح المعنوية، ودفع الأبطال لبذل المزيد من الجهد والعرق والإصرار للتتويج بالبطولات، ورسالة تؤكد إيمانه بأهمية الرياضة وما تمثله كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للبلاد.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية على مدار الـ5 أعوام الماضية كانت أحد أهم أسباب نجاح المنظومة الرياضية واعتلاء شباب مصر منصات التتويج الإقليمية والدولية، وإبهارهم العالم، مؤكدًا أن الرئيس كان خير داعم ودافع لشبابنا ونجومنا الرياضيين نحو التتويج بالبطولات.

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وأوضح رشاد، أن أعظم إنجاز حققه الرئيس السيسي هو انحيازه للاستثمار في الإنسان المصري، وبناء قدراته وإمكانياته، وتحفيزه لاكتشاف مواهبه، وترسيخ آليات ضرورة إيمانه بذاته وطموحه، وعدم الاستكانة واليأس والتسليم للتحديات الموجودة، قائلًا: "صورة اليوم التي تجمع الرئيس بالأبطال بمثابة جني ثمار، ورسالة تحفيز للنشئ الصغير".

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل الرئيس بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.​