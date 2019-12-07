كرم جبر: هناك مفهوم جديد للأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه كان له حظ إدارة الندوات الخاصة بالشأن العام، مضيفًا أن الأولى كانت في دار التحرير، وناقش فيها مفهوم الشأن العام ومن يتحدث فيه، والمناقشات تناولت الشأن العام وقضايا الإعلام.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام المنعقدة في مؤسسة الأهرام، اليوم السبت: "الندوة الثانية كانت في مؤسسة أخبار اليوم، وتناولت الدولة الوطنية التي تقدم حقوقًا سياسية متساوية، والثالثة في مؤسسة دار الهلال، واخترنا بها شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي، وطرحنا عليهم الأفكار المتداولة وأين يقف الشباب من قضايا الشأن العام".

وتابع: "المقصود بالأمن القومي الذي نناقشه اليوم، هو أن التهديدات تعددت فنشأ مفهوم جديد للأمن القومي يتمثل في أن تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل".