"التضامن": 2 مليون جنيه دعم مشروعات المتعافين من الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

سلّم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، شيكات بقيمة 170 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، اليوم السبت، لمساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة.

وتضمنت المشروعات سوبر ماركت في المنوفية، ومطعم بكفرالشيخ، ومحل تنجيد في منطقة شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وإيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

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وقالت والي إن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، بلغت 2 مليون و310 آلاف جنيه.

وأضافت والي أنه وفقًا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعي، فأنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزير التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة، تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة للمتعافين، كما أطلق الصندوق أيضًا بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي بوزارة التجارة والصناعة دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن للصندوق على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول، بمشاركة المتعافين من تعاطي المخدرات.