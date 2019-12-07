أخبار مصر | قناة السويس تسجل عبور 1594 سفينة خلال نوفمبر الماضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة السويس تسجل عبور 1594 سفينة خلال نوفمبر الماضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2019 قد سجلت عبور 1594 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1528 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 66 سفينة بنسبة زيادة 4.3%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101.6مليون طن مقابل 96.1 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 5.5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.