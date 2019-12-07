أخبار مصر | واشنطن "حريصة" على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وحل أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن "حريصة" على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وحل أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت واشنطن حرصها على رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب بشكل سريع، فضلًا عن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل توافقي بين دول إثيوبيا ومصر والسودان.

كما جاء في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية السودانية، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في واشنطن، لبحث رفع إسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب في أسرع وقت.

كما ذكر البيان أيضاً: "رحَّب أوبريان برئيس الوزراء السوداني، مفيدا بأنه يتابع بفخر الأوضاع في السودان".

وأكد البيان، أن أوبراين نقل دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للحكومة الانتقالية حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان.

وناقش حمدوك وأوبراين مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحسب البيان، "أكد أوبراين بأن الولايات المتحدة حريصةٌ على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال".

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من جانبها، تسعى الحكومة السودانية لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غرب البلاد.

وعن ملف سد النهضة، أكد أوبراين، "حِرص الرئيس ترامب على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة".

وكانت أثيوبيا بدأت في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.

واستقبلت واشنطن الشهر الماضي، وفودًا من الدول الثلاثة "السودان، ومصر، وأثيوبيا"، لمناقشة الأزمة في واشنطن.